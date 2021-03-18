Слуцкий: «У «Химок» есть суперлидеры в атакующей линии и обороне, нас ждет очень тяжелый поединок»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды к матчу 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

«Химки» не проигрывают 9 матчей — за этот промежуток времени это лучший результат в РПЛ. Команда очень организованная, есть суперлидеры и в атакующей линии, и в обороне. Нас ждет очень тяжелый, напряженный и важный поединок.

У нас есть кадровые проблемы, не все игроки готовы на сто процентов. Готовимся к игре в пятидневный цикл, довольно специфичный. Как всегда есть внутренние сложности, но это не должно помешать глобально к подготовке», — сказал Слуцкий пресс-службе клуба.

Матч «Рубин» — «Химки» пройдет 19 марта в Казани на стадионе «Центральный» и начнется в 19:00 мск.