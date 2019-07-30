Шарлия считает, что матч с "Локомотивом" был очень тяжелым для ЦСКА

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия - о матче с "Локомотивом" (1:0) в третьем туре чемпионата России.

— Игра была очень тяжелой, но для нас было крайне важно победить, — цитируют Шарлию "Известия". — Считаю, мы отлично сыграли в защите, были дисциплинированны. Счастливы, что удалось добиться этого результата. Хотим продолжить побеждать в каждой следующей игре.

Единственный мяч с пенальти забил Федор Чалов.