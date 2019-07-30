Шарлия считает, что матч с "Локомотивом" был очень тяжелым для ЦСКА

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия - о матче с "Локомотивом" (1:0) в третьем туре чемпионата России.
— Игра была очень тяжелой, но для нас было крайне важно победить, — цитируют Шарлию "Известия". — Считаю, мы отлично сыграли в защите, были дисциплинированны. Счастливы, что удалось добиться этого результата. Хотим продолжить побеждать в каждой следующей игре.
Единственный мяч с пенальти забил Федор Чалов.
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https://iz.ru/904192/sevastian-terletckii/shef-po-var-sudbu-derbi-tcska-lokomotiv-reshil-videopovtor
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