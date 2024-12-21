Махачкалинское «Динамо» сыграет 9 матчей на зимних сборах

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что команда планирует провести 9 товарищеских матчей на зимних сборах.

«Мы определились со всеми соперниками. На сборах мы проведем девять игр. Откуда будут соперники? Из России, Казахстана и Азербайджана. Если не ошибаюсь, будет ещё матч с командой из Сербии», — цитирует Metaratings.ru Газизова.

После 18 туров махачкалинская команда с 17 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.