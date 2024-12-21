«Факел» может арендовать Зорина у «Спартака»
«Факел» хочет арендовать у «Спартака» полузащитника Даниила Зорина. По информации Metaratings.ru, игрок готов рассматривать разные варианты.
Московский клуб будет принимать решения по трансферам, когда определится с новым спортивным директором.
Ранее сообщалось, что Зориным интересуются «Пари НН», «Торпедо» и махачкалинское «Динамо».
В этом сезоне 20-летний Зорин сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.
Источник: Metaratings.ru
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|
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|18
|11
|4
|3
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|37
|
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|18
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|5
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|35
|
5
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|35
|
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|4
|4
|10
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|
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
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|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
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|18
|1
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|12
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
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ЖК
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|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
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Крылья Советов
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|1
|3
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