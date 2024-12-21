«Факел» может арендовать Зорина у «Спартака»

«Факел» хочет арендовать у «Спартака» полузащитника Даниила Зорина. По информации Metaratings.ru, игрок готов рассматривать разные варианты.

Московский клуб будет принимать решения по трансферам, когда определится с новым спортивным директором.

Ранее сообщалось, что Зориным интересуются «Пари НН», «Торпедо» и махачкалинское «Динамо».

В этом сезоне 20-летний Зорин сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.