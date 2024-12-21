Глушаков не будет тренировать «Химки»-2

Дмитрий Поляцкин, который в ближайшее время возглавит спортивный департамент «Химок», не видит Дениса Глушакова тренером второй команды. «Химки» — 2 возглавит другой специалист.

Ранее сообщалось, что Глушаков станет тренером второй или молодежной команды «Химок». Под руководством Глушакова вторая командам успела провести два просмотровых матча.

37-летний Глушаков выступает за «СКА-Ростов» в медиалиге. При этом его контракт с «Химками» не расторгнут, и он продолжает числиться в заявке клуба.

В текущем сезоне россиянин провел 8 матчей за подмосковную команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.