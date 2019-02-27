Шамиль Газизов: "Если все будет нормально, в четверг Сейдахмет окажется в аренде в другом клубе"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" прощальный пост в Инстаграме казахстанского нападающего команды Еркебулана Сейдахмета.

- Спасибо, "Уфа"!, – таким комментарием Сейдахмет сопроводил командное фото в Инстаграме.

19-летний футболист, которого в СМИ часто называли "Казахским Месси", перешел в "Уфу" из "Тараза" в феврале 2018 года. В сезоне-2018/19 Сейдахмет провел за основную команду "Уфы" два матча: один в чемпионате России, второй – в Кубке России, не отметившись при этом результативными действиями.

- Почва, что Сейдахмет уйдет из "Уфы" есть, - сказал Газизов. - Завтра мы постараемся об этом объявить. Если все будет нормально, он может оказаться в другом клубе.

- Это будет полноценный трансфер?

- Нет. Думаю, что аренда.

- В Казахстане может оказаться?

- Почему именно там?

- Потому что практически везде трансферное окно закрыто.

- Вот именно что практически. Не только в Казахстане заинтересованы в Сейдахмете, есть и другие страны.

Трансферное окно в чемпионате Казахстана открыто до 3 апреля. Что касается других европейских чемпионатов, то зимний регистрационный период также не закрыт в Болгарии (28 февраля), Украине (до 1 марта), Латвии (1 марта), Норвегии (1 апреля), Швеции (4 апреля). Из сильных азиатских чемпионатов трансферное окно открыто в Китае, Южной Корее, Японии. (Арман Мкртчян)

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