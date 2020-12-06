Шалимов раскритиковал зарплаты российских футболистов

Экс-главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал, что думает о размере зарплат игроков чемпионата России.

— Говорят о российских игроках, а ничего, что у многих иностранцев зарплата завышена? — цитирует Шалимова «Матч ТВ». — Игрок получает одни деньги, а для приезда в Россию эту сумму надо увеличить в четыре раза.

Если говорим про отмену лимита... У нас сейчас могут играть 8 иностранцев одновременно. Вы сколько хотите — 10, 15? Про зарплаты: у Кокорина, наверное, завышена; у Крыховяка — нет. Давайте смотреть и на наших, и на иностранцев.