Шалимов раскритиковал зарплаты российских футболистов
Экс-главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал, что думает о размере зарплат игроков чемпионата России.
— Говорят о российских игроках, а ничего, что у многих иностранцев зарплата завышена? — цитирует Шалимова «Матч ТВ». — Игрок получает одни деньги, а для приезда в Россию эту сумму надо увеличить в четыре раза.
Если говорим про отмену лимита... У нас сейчас могут играть 8 иностранцев одновременно. Вы сколько хотите — 10, 15? Про зарплаты: у Кокорина, наверное, завышена; у Крыховяка — нет. Давайте смотреть и на наших, и на иностранцев.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1281334_Problema_bolshih_deneg_raznyj_Zenit_razocharovyvajushheje_reshenije_Spartaka_Shalimov_i_Gerkus_v_gostah_u_Cherdanceva
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