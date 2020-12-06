РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шалимов раскритиковал зарплаты российских футболистов

11:38
Игорь Шалимов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Шалимов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Экс-главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал, что думает о размере зарплат игроков чемпионата России.

— Говорят о российских игроках, а ничего, что у многих иностранцев зарплата завышена? — цитирует Шалимова «Матч ТВ». — Игрок получает одни деньги, а для приезда в Россию эту сумму надо увеличить в четыре раза.

Если говорим про отмену лимита... У нас сейчас могут играть 8 иностранцев одновременно. Вы сколько хотите — 10, 15? Про зарплаты: у Кокорина, наверное, завышена; у Крыховяка — нет. Давайте смотреть и на наших, и на иностранцев.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1281334_Problema_bolshih_deneg_raznyj_Zenit_razocharovyvajushheje_reshenije_Spartaka_Shalimov_i_Gerkus_v_gostah_u_Cherdanceva

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир