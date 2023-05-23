Кузьмичев допускает вариант приглашения Слуцкого в «Сочи»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев поделился мнением о том, где может продолжить тренерскую карьеру Леонид Слуцкий.

«Трудно сказать, какой именно команде Слуцкий бы сейчас пригодился. Надо обратить внимание на команды, которые заходят в РПЛ, они могут рассмотреть вариант со Слуцким», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

Также он рассказал, что думает о варианте с назначением Слуцкого в «Сочи».

«Я бы этому не удивился, потому что в этом сезоне руководство клуба быстро меняет тренерский штаб. Насколько я знаю, с Дмитрием Хохловым подписан полноценный контракт, который предполагает работу в следующем сезоне. С учетом того, что у руководителей не хватает терпения, допускаю вариант приглашения Слуцкого в «Сочи», — добавил специалист.

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место в РПЛ и вылетели в первую лигу. Слуцкий также тренировал «Крылья Советов», ЦСКА, «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.

В текущем сезоне «Сочи» идет на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков за 28 туров.