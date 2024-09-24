Шалимов: «Три гренадера и сын полка Педро» игру с «Факелом» бы не выиграли»

Тренер Игорь Шалимов оценил тактическую схему «Зенита» с тремя форвардами в матче с «Факелом» (3:1) в 9-м туре РПЛ.

«У «Зенита» с воронежцами не вышел с первых минут Клаудиньо, в атаке играли три мощных форварда — Кассьерра, Соболев и Гонду, плюс Педро. Можно только догадываться, почему так. Получается, Кассьерру нельзя не ставить, поскольку он забивает. Соболев играет, чтобы набирать форму, а Лусиано просто в порядке.

В итоге «Зенит» отошел от своей стандартной игры, и в первом тайме не получалось ничего. Если бы играли так до конца таким составом, питерцы бы вариантом «три гренадера и сын полка Педро» ине победили бы, потому что в первом тайме они создали только один полумомент, а в навал «Зенит» не играл на своих больших», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

После 9-ти туров «Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Факел» с 5 баллами занимает последнее, 16-е место.