Сформирован ли стартовый состав «Ростова» на начало сезона? Отвечает Карпин

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы команды в матче Кубка Париматч Премьер над «Партизаном» (3:1) отметил, что пока вопрос со стартовым составом открыт.

— Что с Норманом? Пока не непонятно, поехали смотреть. Думаю никакой травмы на месяц-два нет, — сказала в эфире телеканала «Матч ТВ» Карпин.

— Наблюдается ли прогресс? Физическая форма набирается за счет сыгранных минут. Посмотрим, кто будет играть 9-го числа. Не исключаю, что будет играть кто-то из тех, кто мало играл сегодня. По стартовому составу в голове есть вариант, но уже завтра все может измениться. Ведь официальный матч у нас только через 25 дней.