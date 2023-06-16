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Сегодня, 13:47

Севикян считает, что несколько клубов Сегунды точно попали бы в топ-10 РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Леванте», ныне защищающий цвета «Пари НН» Эдгар Севикян сравнил вторую лигу Испании с РПЛ.

«Можно ли сказать, что РПЛ — это чемпионат уровня второй лиги Испании? Не знаю, это сложный вопрос. Думаю, что несколько клубов Сегунды могли бы конкурировать за место в середине таблицы РПЛ. Команды, которые находятся в верхней части таблицы Сегунды, точно попали бы в топ-10 РПЛ. Но не сказал бы, что вся Сегунда сопоставима с уровнем чемпионата России. В РПЛ есть очень хорошие команды, против которых тяжело будет играть и европейским клубам», — приводит слова Севикяна «РБ Спорт».

21-летний нападающий является воспитанником московского «Локомотива». В Испании он выступал за «Атлетико Леванте», который является фарм-клубом «Леванте», с 2020 по 2022 год и провел за него 44 матча, забив четыре мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-dgar-sevikyan-neskol-ko-klubov-segundy-tochno-popali-by-v-top-10-rpl/
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Урал – Сочи
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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П
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Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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Максим Ненахов

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Локомотив

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 28 1 4
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Спартак

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