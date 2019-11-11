Источник: Глушаков подал в суд на бывшую жену за моральный ущерб

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подал в суд на свою бывшую жену Дарью, сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что Глушаков подал иск о защите чести и достоинства. Он хочет взыскать с бывшей супруги деньги за моральные страдания. Суд уже назначил дату беседы супругов, но источник о ней не сообщает.

Футболист и его бывшая супруга судятся уже более года. Дарья Глушакова обвиняла спортсмена в изменах и требовала алименты на содержание детей.

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