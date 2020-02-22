Сергей Семак: «Забитые мячи придут»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе рассказал о матчах с белорусскими командами и подвел итоги зимних сборов.

Сегодня питерцы сыграли с минским «Динамо» вничью со счетом 1:1.

— Вы всегда говорите, что результаты матчей на сборах не имеют значения. К заключительным контрольным матчам перед возвращением в Петербург, это тоже относится?

— Это относится к любым матчам. Гораздо важнее не результат этих матчей, а состояние команды. Сегодня мы неудачно сыграли при стандартном положении, должны были забивать и выигрывать. Забитые мячи придут, главное, чтобы они были вовремя.

— С выходом Воробьева команда перестроилась на 4-3-3?

— Да, сегодня мы посмотрели и эту схему. Изначально этого в планах не было, но так сложилось.

— Леон Мусаев сыграл слева, потому что хотели посмотреть на то, как он играет на позиции левого защитника или потому, что обоих левых защитников — Жиркова и Дугласа — вы хотели посмотреть вечером?

— И одно, и второе. Все футболисты, которые вышли в обоих матчах, играли с определенными задачами.

— Эмилиано Ригони в обоих товарищеских матчах играл на позиции «наконечника». Планируете ли вы использовать его на этой позиции в чемпионате и как вам его игра?

— Мне нравится, как он играет в роли форварда — очень много движения, много открываний за спину. Плюс он игрок, который хорошо умеет реализовать момент. Мне нравится, как он выглядит.

— На матчи вы приглашали Кравцова, Сергеева и Воробьева из «Зенита"-2. С Воробьевым понятно — он проходил первый сбор с основной командой. Почему Кравцов и Сергеев и как вам их выступление, учитывая, что они даже не тренировались с командой?

— Хорошее выступление, мне понравились ребята, они молодцы. Мы обсуждали с Владиславом Радимовым игроков, достойных того, чтобы их поощрить вызовом на матчи главной команды. Нам нужны футболисты, а для ребят это опыт выступления за главную команду. Это всегда прибавляет настроение. Ребята хорошо себя проявили, думаю, что мы и дальше будем их привлекать для тренировочного процесса и контрольных игр.