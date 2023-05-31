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Сегодня, 11:22

Семак — о последнем матче сезона: «Не соглашусь, что игра ничего не решает

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о заключительном матче команды в текущем сезоне, а также рассказал о тренерском штабе команды.

— Какое настроение перед заключительным матчем? Что скажете об игре команды российским составом, практически без легионеров?

— Не соглашусь, что игра ничего не решает. Много раз говорил и буду говорить, что главная движущая сила и мотивация для футболиста — победа в каждом матче. Отношение к последним матчам, движение и игра мне понравились. Немного не хватает взаимодействия, качества завершения, надежности в обороне. Но в целом и контроль мяча, и преимущество, с которым играет команда в непростых матчах, ход игры нас устраивают. Но мы понимаем, над чем нужно работать, и смотрим за теми футболистами, которые не так часто попадают в состав. Каждый матч — это все в копилочку игры, наработок, связей, или для кого-то это получение игровой практики.

— В одном из сезонов Спаллетти после победы в чемпионате привел на пресс-конференцию тренерский штаб. Могли бы вы в двух словах рассказать, чем занимается каждый человек в штабе? А то часто победы приписывают только главному тренеру.

— Что касается помощников и меня, у нас тренерский штаб и игроки — это одно целая и одна команда, каждый занимается своим делом. Вклад каждого футболиста и тренера большой, все мы занимаемся тем, что вкладываем все свои силы на благо результатам и игре команды. По персоналиям это достаточно длинный и развернутый ответ, у каждого есть своя часть работы, которую он выполняет. То, что команда такое количество времени идет в лидерах чемпионата, это заслуга всех: и тренерского штаба, и медицинского штаба, и всех сотрудников нашей тренировочной базы. Каждый на своем месте делает все на благо команды, а не для себя. А кому кто приписывает заслуги... Все по-разному. Мы должны делать свою работу и делать ее хорошо. А по поводу персоналий расскажу вам потом более подробно.

В последнем матче сезона «Зенит» сыграет против «Факела» 3 июня.

По итогам сезона-2022/23 питерский клуб стал чемпионом России, на данный момент у команды 67 очков за 29 матчей.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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