Сергей Семак: "Сутормин, Дуглас и Барриос готовятся к игре с "Тамбовом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 1-го тура чемпионата России против "Тамбова". Встреча пройдет в воскресенье, 17 июля, в Санкт-Петербурге. "СЭ" проведет трансляцию игры "Зенит" - "Тамбов", начало - в 19.00.

– Сколько времени готовы провести на поле Сутормин, Дуглас, а также Барриос?

– Дуглас готов побольше сыграть. Сутормин не так много в команде, но функционально нормально готов и будет готовиться к игре. Барриос только вернулся. Но это игрок, который быстро набирает форму. Кто и сколько сыграет – посмотрим ближе к игре. Но все они будут готовиться.

– Адаптировался ли к команде Дуглас? Довольны ли вы им?

– Я доволен им. Не были бы довольны, не брали бы. Адаптация требуется: новая страна, новый клуб, не так просто сразу же влиться. Но есть большой плюс – Дуглас уже поиграл в Европе, и европейская адаптация прошла успешно. Думаю, он быстро вольется в игру. Конечно, какое-то время ему потребуется, но это качественный игрок – тактически обученный, хорошо работает с мячом, раздает передачи. (Гоша Чернов)​

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