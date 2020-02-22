Сергей Семак рассказал о травме Артема Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе рассказал о матчах с белорусскими командами, итогах зимних сборов, восстановлении Данила Кругового, а также замене Артема Дзюбы. Последний в матче с минским «Динамо» (1:1) был заменен на 55-й минуте.

— Сегодня — две ничьи в заключительный день зимних «Газпром» — тренировочных сборов. Что из задуманного удалось реализовать в этих играх, а что — не очень?

— Сегодня самым важным для нас было посмотреть, кто из футболистов находится в каком функциональном состоянии и игровом тонусе. Сегодня некоторые игроки вышли на несвойственных для себя позициях. В этих матчах мы и пытаемся понять, кто, как и на каких позициях сможет сыграть. Эту информацию мы получили. Что касается результата, то, конечно, хотелось бы побеждать всегда, но на данном этапе ничего страшного нет. Самое главное — что обошлось без серьезных травм. Посмотрим, что случилось с Артемом Дзюбой, надеюсь, что ничего серьезного. В остальном все готовы. Сегодня мы возвращаемся в Санкт-Петербург, где будем готовиться непосредственно к первому официальному матчу 2020 года.

— Позади 34 дня сборов. Как оцените их итоги?

— Сборы прошли хорошо. Конечно, ребятам морально тяжело все время находиться на сборах — тренировки, монотонность, накапливается психологическая усталость — но ничего не поделаешь. Нужно работать, готовиться. Сейчас будет полегче в этом отношении.

— Сегодня Леон Мусаев сыграл левого защитника. Как он там смотрелся?

— Неплохо смотрелся — и в четверке, и в тройке. И с нынешним, и с предстоящим лимитом мы должны понимать возможности всех игроков как можно лучше.

— Замена Артема Дзюбы связана с тем, что он почувствовал какой-то дискомфорт?

— Да, еще в первом тайме. Его подтолкнули, и когда он приземлялся, почувствовал некий дискомфорт. Начал второй тайм, но затем попросил замену. Будем смотреть, насколько серьезная эта травма.