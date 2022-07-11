Источник: Семак продлил контракт с «Зенитом» на три года

«РБ Спорт»: Семак продлил контракт с «Зенитом» на три года

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подписал новый контракт с клубом, утверждает «РБ Спорт».

По данным источника, срок нового соглашения — три года. Весь тренерский штаб Семака также продолжит работу в команде.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством команда 4 раза подряд выиграла чемпионат России, 3 раза подряд — Суперкубок и 1 раз — Кубок страны.

46-летний тренер — самый титулованный в истории «Зенита», субботняя победа над «Спартаком» (4:0) в Суперкубке стала для него 100-й во главе команды.