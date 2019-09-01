Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 8-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:0).

«Ничего случайного нет. То, что забил Жирков... Так попасть еще нужно, — рассказал Семак в эфире «Матч Премьер».

«Спартаку» нужно было отыгрываться, но мы действовали очень организованно. У соперника не было моментов за исключением тех штрафных, которые мы привозили себе сами. Не совсем у нас получался выход в атаку во втором тайме. Но победа заслуженная.

Важность матча была достаточно высока. Мы играли на выезде после двух неудачных встреч. Нужно было что-то менять, организованно отыграть в обороне, создать и реализовать свои моменты.

Если бы были еще голы, то игра бы раскрылась. Но она сложилась так, как сложилась: нервная, тяжелая. Поздравляю всех наших игроков и болельщиков с победой».