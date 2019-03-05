Сергей Семак: "Барселона" или "Ливерпуль"? Мне до них как до канадской границы пешком"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак пошутил в ответ на вопрос о том, какую команду он бы хотел тренировать, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. 43-летний российский специалист поделился воспоминаниями о выступлениях в составе "ПСЖ".

Семак выступал за парижан с 2005 по 2006 год.

– Какую команду хотели бы тренировать в будущем? "Барселону", "Ливерпуль"?

– Обе команды очень достойные, но мне до них еще как до канадской границы пешком. Только если с Конюховым. Но он меня вряд ли возьмет – я слабенький. Зачем ему лишний груз?

​– Вы год выступали в составе ПСЖ. Расскажите, насколько французский футбол отличается от российского?

– Отличается сильно. Когда я уезжал – все было в новинку: отношение к тренировочному процессу, отсутствие продолжительных сборов. Там такого нет. Ты по умолчанию должен на каждой тренировке выкладываться на сто процентов. В России же нужно дополнительно мотивировать, придумывать интересные упражнения. Нам нужно стремиться к французскому примеру.

– Речь идет о культурных различиях?

– Да, именно так. Например, если мы говорим о Германии, мы подразумеваем, что все, что там делают – делают качественно, потому что люди вне зависимости от того, будут ли их подгонять, сделают все на совесть. У нас же другая психология – не хуже и не лучше, просто другая. Что касается детского спорта, нам не хватает педагогики. Первые тренеры детей должны быть педагогами, должны прививать любовь к футболу. У нас же зачастую сами родители, которые приводят детей в футбол, хотят играть. Не их дети, – цитирует Семака пресс-служба "Зенита".

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