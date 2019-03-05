Сергей Семак: "Барселона" или "Ливерпуль"? Мне до них как до канадской границы пешком"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак пошутил в ответ на вопрос о том, какую команду он бы хотел тренировать, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. 43-летний российский специалист поделился воспоминаниями о выступлениях в составе "ПСЖ".
Семак выступал за парижан с 2005 по 2006 год.
– Какую команду хотели бы тренировать в будущем? "Барселону", "Ливерпуль"?
– Обе команды очень достойные, но мне до них еще как до канадской границы пешком. Только если с Конюховым. Но он меня вряд ли возьмет – я слабенький. Зачем ему лишний груз?
– Вы год выступали в составе ПСЖ. Расскажите, насколько французский футбол отличается от российского?
– Отличается сильно. Когда я уезжал – все было в новинку: отношение к тренировочному процессу, отсутствие продолжительных сборов. Там такого нет. Ты по умолчанию должен на каждой тренировке выкладываться на сто процентов. В России же нужно дополнительно мотивировать, придумывать интересные упражнения. Нам нужно стремиться к французскому примеру.
– Речь идет о культурных различиях?
– Да, именно так. Например, если мы говорим о Германии, мы подразумеваем, что все, что там делают – делают качественно, потому что люди вне зависимости от того, будут ли их подгонять, сделают все на совесть. У нас же другая психология – не хуже и не лучше, просто другая. Что касается детского спорта, нам не хватает педагогики. Первые тренеры детей должны быть педагогами, должны прививать любовь к футболу. У нас же зачастую сами родители, которые приводят детей в футбол, хотят играть. Не их дети, – цитирует Семака пресс-служба "Зенита".
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-03-05-sergey-semak-trener-dolzhen-chuvstvovat-nastroenie-komandy.htm