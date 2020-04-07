Сергей Рыбалка: «Бердыев хотел видеть меня в «Рубине», я ездил на просмотр»

Полузащитник «Сивасспора» Сергей Рыбалка рассказал об интересе со стороны «Рубина».

— Я ездил на просмотр в «Рубин» где-то в 2015 году, — сказал Рыбалка в эфире Youtube-канала «Бомбардир». — Там был тренером Бердыев. Я знаю, что они смотрели за мной, хотели подписать контракт, но потом Бердыев ушел. Позвонил Игорь Суркис, сказал: «Есть «Рубин», едешь на просмотр». Это была зима, я полтора месяца не тренировался.

Приехал в Казань, ко мне подошел спортивный директор. Сказал, что Бердыев меня хотел видеть, теперь другой тренер. Тогда вроде был Билялетдинов. Я неделю с ними пробегал, сыграл 15 минут в товарищеском матче и уехал.