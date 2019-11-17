Сергей Матвеев: «Краснодар» провел полезный матч"
21:34
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу над «Ростовом» в контрольном матче — 1:0. Единственный мяч провел Дмитрий Скопинцев на 6-й минуте.
— Забили быстрый гол. Скопинцев это сделал в неплохой манере, из-за штрафной, хорошим ударом. Мы провели хороший полезный матч, — сказал Матвеев в интервью клубной пресс-службе. — Для ребят, которые после травм восстанавливаются — Скопинцева, Газинского, Вандерсона — этот матч был очень полезным. Мы довольны, что они сыграли, получили нагрузку. Большой плюс, что шесть молодых игроков почувствовали вкус большого футбола. Это тоже очень важно для клуба.
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https://www.youtube.com/watch?v=cBzyF9PSsRQ&feature=emb_title
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