Макаров: «Спартаку» надо менять Денисова и Хлусевича»

Бывший игрок «Акрона» Сергей Макаров поделился мнением о возможном усилении позициии правого защитника в «Спартаке».

– Я болельщик «Спартака». Нам надо менять Денисова, Хлусевича и искать кого-то более сильного на их позиции, – цитирует Макарова Metaratings.

После 10 матчей «Спартак» с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.