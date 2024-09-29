Пьянич провел первую тренировку в составе ЦСКА
Новичок ЦСКА, полузащитник Миралем Пьянич провел первую тренировку с командой после перехода в московский клуб.
34-летний босниец присоединился к армейцам на правах свободного агента, подписав контракт по схеме 1+1.
Ранее главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что игрок может дебютировать за клуб после ближайшего перерыва на матчи сборных.
Источник: ФК ЦСКА
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|25-14
|24
|
3
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|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
5
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
6
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|4
|4
|2
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|
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|3
|2
|5
|14-18
|11
|
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|5
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|11
|
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|1
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|10
|
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|2
|4
|3
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|10
|
13
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|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
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|0
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|4
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|6
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|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|3 : 0
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|3 : 1
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|2 : 0
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|0 : 2
|29.09
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|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
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|Г
|
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Зенит
|7
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|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
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|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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Динамо
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|1
|1
|
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Бутта Магомедов
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|1
|1
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