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Сегодня, 18:35

Пьянич провел первую тренировку в составе ЦСКА

Владислав Маслов
Корреспондент
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Миралем Пьянич.
Фото ФК ЦСКА

Новичок ЦСКА, полузащитник Миралем Пьянич провел первую тренировку с командой после перехода в московский клуб.

34-летний босниец присоединился к армейцам на правах свободного агента, подписав контракт по схеме 1+1.

Ранее главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что игрок может дебютировать за клуб после ближайшего перерыва на матчи сборных.

Источник: ФК ЦСКА
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
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