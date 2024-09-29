Пьянич провел первую тренировку в составе ЦСКА

Новичок ЦСКА, полузащитник Миралем Пьянич провел первую тренировку с командой после перехода в московский клуб.

34-летний босниец присоединился к армейцам на правах свободного агента, подписав контракт по схеме 1+1.

Ранее главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что игрок может дебютировать за клуб после ближайшего перерыва на матчи сборных.