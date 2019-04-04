Сергей Горлукович: "Спартак" как минимум не проиграет ЦСКА"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович дал прогноз на матч 22-го тура чемпионата России против ЦСКА. Он считает, что красно-белые не проиграют.

– Здесь голы должны быть обязательно. Полагаю, что "Спартак" как минимум не проиграет, - цитирует Горлуковича "Московский комсомолец".

– Не сыграет ли со "Спартаком" злую шутку победа в Грозном, добытая не без помощи везения?

– Везение в футболе необходимо, но оно должно на чем-то основываться. Ты сам должен завоевать благосклонность фортуны. Повезти может 1, 2, 3 раза, но всегда везти не может, когда-то это закончится.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр