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Сенников: «Надеялся, что «Локо» продлит контракт с Миранчуком»

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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал уход полузащитника Антона Миранчука из «Локомотива».

— Я надеялся, что «Локомотив» продлит с ним контракт. В прошлом сезоне Миранчук был очень полезен. Может, у Антона были предложения получше. Для «Локомотива» это потеря. Его тяжело будет заменить. До начала чемпионата еще 3 недели. Возможно, придут новые футболисты.

Думаю, можно было найти какой-нибудь компромисс. Если Миранчука рассматривали как запасного игрока, то понятно, что клуб хотел снизить зарплату. Я уверен, что Антон считает себя лидером на поле, поэтому для него снижение по зарплате будет существенным, — приводит слова Сенникова «Спорт День за Днем».

«Локомотив» объявил об уходе 28-летнего полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 РПЛ Миранчук провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.

Источник: Спорт День за Днем
Антон Миранчук
Дмитрий Сенников
ФК Локомотив (Москва)
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