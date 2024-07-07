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Сенников назвал аутсайдеров предстоящего сезона РПЛ

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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал аутсайдеров предстоящего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Предстоящий чемпионат будет полегче, тут есть явные аутсайдеры. Не знаю, как сложится судьба команд, которые пришли. В прошлом сезоне и «Сочи», и «Урал» было жалко. Все бились до последнего и показывали хороший уровень футбола. Сейчас непонятно, что с «Пари НН»? Что с «Акроном»? Мне кажется, для РПЛ нужно полкоманды менять, если не больше. Что с «Химками» и «Динамо» махачкала — тоже непонятно. Кто-то из них точно вылетит. Я просто не вижу, что они кого-то сильнее.

Посмотрим, как будет меняться состав, как будут играть первые туры. Не представляю, что «Акрон» задержится. «Химки» могут, московская команда, в аренду кого-то могут взять, у них есть большой опыт выступления в РПЛ. Но что будет с Махачкалой, «Акроном», «Пари НН»? Это главные претенденты на вылет, — сказал Сенников Metaratings.

По итогам сезона-2023/24 из РПЛ вылетели «Балтика», «Сочи» и «Урал». Вместо них в высший дивизион России поднялись «Химки», махачкалинское «Динамо» и «Акрон».

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Сенников
ФК Акрон
ФК Балтика
ФК Сочи
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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