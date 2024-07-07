Сенников назвал аутсайдеров предстоящего сезона РПЛ
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал аутсайдеров предстоящего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
— Предстоящий чемпионат будет полегче, тут есть явные аутсайдеры. Не знаю, как сложится судьба команд, которые пришли. В прошлом сезоне и «Сочи», и «Урал» было жалко. Все бились до последнего и показывали хороший уровень футбола. Сейчас непонятно, что с «Пари НН»? Что с «Акроном»? Мне кажется, для РПЛ нужно полкоманды менять, если не больше. Что с «Химками» и «Динамо» махачкала — тоже непонятно. Кто-то из них точно вылетит. Я просто не вижу, что они кого-то сильнее.
Посмотрим, как будет меняться состав, как будут играть первые туры. Не представляю, что «Акрон» задержится. «Химки» могут, московская команда, в аренду кого-то могут взять, у них есть большой опыт выступления в РПЛ. Но что будет с Махачкалой, «Акроном», «Пари НН»? Это главные претенденты на вылет, — сказал Сенников Metaratings.
По итогам сезона-2023/24 из РПЛ вылетели «Балтика», «Сочи» и «Урал». Вместо них в высший дивизион России поднялись «Химки», махачкалинское «Динамо» и «Акрон».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -