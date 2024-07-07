Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:41

«Зенит» стал единственной российской командой в рейтинге лучших клубов мира по версии IFFHS

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Зенит» стал единственной командой из России в рейтинге лучших клубов мира по версии Международной федерации футбольной истории (IFFHS).

В рейтинге учитывались результаты с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го. Петербуржцы набрали 58 очков и разделили 409-е место с немецким «Кельном», бельгийским «Шарлеруа», американским «Шарлотт» и украинским «Полесье».

Первое место в рейтинге IFFHS занял «Реал» (371 очко), на второй строчке с 369 очками «Манчестер Сити», замыкает тройку «Байер» (355).

«Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России, победителем Кубка и Суперкубка страны.

ФК Зенит
2
3
Читайте также
Шахматист Зиаур Рахман умер во время матча чемпионата Бангладеш
Состоялся бой между Абдурозиком и Байкобиловым
Четверо бойцов ВСУ на самодельных плотах переплыли Днепр и сдались в плен
Пикфорд строил рожи, его поймали на шпаргалке, Саутгейт просил прощения, турки массового показывали запрещенный жест. Что произошло на Евро-2024
В США сравнили действия ВСУ с поступками нацистов во времена ВОВ
Первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт умерла в Испании в 95 лет
Популярное видео
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сенников назвал аутсайдеров предстоящего сезона РПЛ

Глебов рассказал о готовности «Ростова» к новому сезону РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости