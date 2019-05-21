Семшов считает, что "Арсенал" показывает такую игру благодаря работе на сборах

Старший тренер "Арсенала" Игорь Семшов признался, что его подопечные получают удовольствие от игры в футбол, информирует официальный сайт туляков.

"Арсенал" занимает шестое место с 45 очками в турнирной таблице РПЛ после 29 туров.

– Наверное, никто не мог этого представить. И все же наши футболисты способны на такие результаты, не только на 11-матчевую серию, которая продолжается, но и на большее. Потеря очков в начале чемпионата откинула команду перед весенним отрезком сезона. Некоторые нам даже предрекали стыковые матчи. Но мы все вместе хорошо потрудились в зимний период. Результаты "Арсенала" – итог работы на сборах. Ребята получают удовольствие не только от счета на табло, но и от игры, – приводит слова Семшова пресс-служба "Арсенала".

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