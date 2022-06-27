Полузащитник «Ростова» Фольмер прибыл на просмотр в «Ахмат»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер прибыл в «Ахмат» на просмотр, информирует пресс-служба грозненского клуба.

22-летний футболист провел вечернюю тренировку с грозненским клубом. Также стало известно, что Фольмер выйдет в стартовом составе на контрольный матч с пензенским «Зенитом».

В прошедшем сезоне Фольмер провел 17 матчей во всех турнирах за «Ростов» и отдал 1 результативную передачу.

Контрольный матч между «Ахматом» и «Зенитом» из Пензы пройдет 27 июня. Начало матча — 17.00 по московскому времени.