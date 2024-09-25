Семин: «Время в «Локомотиве» было блестящим, мы хорошо сделали свою работу вместе»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» вспомнил о работе в московском клубе.

«Когда выигрываешь чемпионат, становишься обладателем Суперкубка и Кубка, игрокам интересно. Футболисты играют для того, чтобы выигрывать титулы, чтобы потом они могли сказать: время проведено не зря. Если бы не выигрывали ничего, время было не лучшее. А так... И для меня это время в «Локомотиве» блестящее, мы хорошо сделали свою работу все вместе. Благодарен всем игрокам, с которыми работал», — сказал Семин «СЭ».

Ранее полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» назвал время работы Юрия Семина в «Локомотиве» идеальным.

Юрий Семин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год. Под его руководством железнодорожники шесть раз выигрывали Кубок России и по три раза — чемпионат и Суперкубок страны.

Последним местом работы 77-летнего специалиста был «Ростов», который он тренировал с августа по сентябрь 2021 года.