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Сегодня, 13:25

Семин: «Время в «Локомотиве» было блестящим, мы хорошо сделали свою работу вместе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» вспомнил о работе в московском клубе.

«Когда выигрываешь чемпионат, становишься обладателем Суперкубка и Кубка, игрокам интересно. Футболисты играют для того, чтобы выигрывать титулы, чтобы потом они могли сказать: время проведено не зря. Если бы не выигрывали ничего, время было не лучшее. А так... И для меня это время в «Локомотиве» блестящее, мы хорошо сделали свою работу все вместе. Благодарен всем игрокам, с которыми работал», — сказал Семин «СЭ».

Ранее полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» назвал время работы Юрия Семина в «Локомотиве» идеальным.

Юрий Семин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год. Под его руководством железнодорожники шесть раз выигрывали Кубок России и по три раза — чемпионат и Суперкубок страны.

Последним местом работы 77-летнего специалиста был «Ростов», который он тренировал с августа по сентябрь 2021 года.

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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 - : -
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Краснодар – Зенит
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