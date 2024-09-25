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Грушевский — о Пьяниче в ЦСКА: «Большущая загадка. Мы же все помним, что наши ожидания — это наши проблемы»

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Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход экс-игрока «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Естественно, этот трансфер взабаламутил нашу общественность, и даже некоторые депутаты возбудились, вспоминая его слова о нежелании участвовать в товарищеском матче со сборной России, хотя это преувеличенно раздутая история, так как он там ничего русофобского не сказал. Но все остальное — это большущая загадка: в каком он состоянии, компенсируют ли его незаурядное мастерство и класс его немалый возраст, хотя и бывают исключения, тот же Вагнер Лав. То, что он футболист топ-уровня, никто не сомневается. Другое дело в том, что он сохранил со своего былого уровня и насколько он будет сейчас им соответствовать. Мы же все помним, что наши ожидания — это наши проблемы, поэтому ожидания болельщиков ЦСКА — это проблемы болельщиков ЦСКА», — сказал Грушевский «СЭ».

Грушевский также поделился ожиданиями от роли Пьянича в схеме главного тренера армейцев Марко Николича.

«Невозможно предположить, как он будет играть. Конечно, в моих красно-синих мечтах он должен заиграть, но из-за этого перехода задаешься вопросом: а какова будет его позиция на поле, так как с учетом нынешней схемы его роль пока неочевидна. Будет ли он восьмеркой или же Николичу придется видоизменять схему, это большой вопрос. Очень интересно, что придумает Марко», — добавил Грушевский.

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Полузащитник занимает 2-е место по количеству проведенных игр за сборную Боснии и Герцеговины (115). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Денис Сафронов

Миралем Пьянич
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ФК ЦСКА (Москва)
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