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Сегодня, 18:07

Игрок «Динамо» признался, что в команде до последнего не знали об уходе Шварца

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Саба Сазонов в интервью «СЭ» рассказал об уходе Сандро Шварца из клуба.

— Что было в раздевалке после финала?

— Шварц попрощался с командой. Больше подробностей не дам. Все, что было в раздевалке, там и останется.

— Это было эмоционально?

— Оставим в раздевалке.

— Если честно, в какой момент ты понял, что Шварц уходит?

— Не буду говорить. Скажем так, до последнего момента не знали.

— Кто в раздевалке еще попрощался с командой? Шиманьский? Моро?

— Пока не буду говорить.

Шварц объявил об уходе на пресс-конференции после поражения в финале БЕТСИТИ Кубка России от «Спартака» (1:2).

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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