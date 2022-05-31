Игрок «Динамо» признался, что в команде до последнего не знали об уходе Шварца

Защитник «Динамо» Саба Сазонов в интервью «СЭ» рассказал об уходе Сандро Шварца из клуба.

— Что было в раздевалке после финала?

— Шварц попрощался с командой. Больше подробностей не дам. Все, что было в раздевалке, там и останется.

— Это было эмоционально?

— Оставим в раздевалке.

— Если честно, в какой момент ты понял, что Шварц уходит?

— Не буду говорить. Скажем так, до последнего момента не знали.

— Кто в раздевалке еще попрощался с командой? Шиманьский? Моро?

— Пока не буду говорить.

Шварц объявил об уходе на пресс-конференции после поражения в финале БЕТСИТИ Кубка России от «Спартака» (1:2).