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Семин поздравил игроков и фанатов «Локомотива» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов

17:59
Юрий Семин с игроками «Локомотива». Фото instagram.com
Юрий Семин с игроками «Локомотива». Фото instagram.com
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил игроков и болельщиков московской команды с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов.

«Поздравляю игроков и болельщиков «Локо» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов. Игроки показали, что футбол для них главное дело. Рад за болельщиков, которые смогут в третий раз подряд после 14 летнего перерыва насладиться матчами главного Еврокубка!» — написал Семин в Instagram.

«Локомотив» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров. Ближайший преследователь железнодорожников — «Краснодар» — располагается на третьей строчке с 49 баллами.

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