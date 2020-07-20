Семин поздравил игроков и фанатов «Локомотива» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил игроков и болельщиков московской команды с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов.

«Поздравляю игроков и болельщиков «Локо» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов. Игроки показали, что футбол для них главное дело. Рад за болельщиков, которые смогут в третий раз подряд после 14 летнего перерыва насладиться матчами главного Еврокубка!» — написал Семин в Instagram.

«Локомотив» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров. Ближайший преследователь железнодорожников — «Краснодар» — располагается на третьей строчке с 49 баллами.