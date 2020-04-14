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Семин посадил дерево, посвятив его дяде, который прошел Великую Отечественную войну

17:07
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал в своем Instagram об участии в международной акции «Сад памяти». Он посадил дерево, посвятив его своему дяде, прошедшему Великую Отечественную войну.

— Сейчас идет международная акция — «Сад памяти». Мне подарили саженец с героической Орловской земли, — написал Семин. — Сегодня я посадил дерево, которое посвящаю своему дяде Павлу Филипповичу, который прошёл всю войну и дошел до Берлина. «Сад памяти» пусть растет и набирает силы по всей стране! Пусть такой же крепкой будет память о подвиге наших людей. Присоединяйтесь!

Сейчас идёт международная акция — «Сад памяти». Мне подарили саженец с героической Орловской земли. Сегодня я посадил дерево, которое посвящаю своему дяде Павлу Филипповичу , который прошёл всю войну и дошёл до Берлина. «Сад памяти» пусть растёт и набирает силы по всей стране! Пусть такой же крепкой будет память о подвиге наших людей. Присоединяйтесь!

Публикация от Юрий Семин (@seminup)

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