Семин посадил дерево, посвятив его дяде, который прошел Великую Отечественную войну

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал в своем Instagram об участии в международной акции «Сад памяти». Он посадил дерево, посвятив его своему дяде, прошедшему Великую Отечественную войну.

— Сейчас идет международная акция — «Сад памяти». Мне подарили саженец с героической Орловской земли, — написал Семин. — Сегодня я посадил дерево, которое посвящаю своему дяде Павлу Филипповичу, который прошёл всю войну и дошел до Берлина. «Сад памяти» пусть растет и набирает силы по всей стране! Пусть такой же крепкой будет память о подвиге наших людей. Присоединяйтесь!