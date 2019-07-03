Семин назвал неприятной неожиданностью уход Кварацкхелии

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" выразил сожаление об уходе полузащитника Хвичи Кварацкхелии.

Во второй половине прошлого сезона 18-летний хавбек играл за "железнодорожников" на правах аренды. На его счету 7 матчей в чемпионате России и 1 гол. Ожидается, что он продолжит карьеру в "Рубине".

– "Локомотив" покинул молодой полузащитник Кварацкхелия, который подписал контракт с "Рубином"…

– Поверьте, для меня это стало неожиданностью. Причем неприятной. Парень провел в "Локо" полгода и подавал большие надежды. Жаль… (Александр Львов)​

Семин – об уходе Кварацхелии и ситуации с Фернандешем