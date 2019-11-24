Семак снимется в фильме жены про детей-альбиносов в Африке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его жена Анна в декабре отправятся в Африку на съемки фильма о детях-альбиносах из Гвинеи-Бисау.

— 10 декабря мы договорились встретиться с Сережей в Лиссабоне («Зенит» играет там заключительный матч сезона), а оттуда собирались лететь на съемки фильма вместе, — написала Анна в Instagram. — Несколько дней назад мне написала подруга. Наташа замужем за нигерийцем, она посоветовала обратить внимание на Instagram Милы Ануфриевой. Я проплакала всю ночь...

До встречи с Милой мне было ничего не известно о ее подопечных, детях-альбиносах из Гвинея-Бисау. Белокожие малыши с негроидными чертами лица являются вожделенным предметом охоты — в Африке существует поверье, распространяемое шаманами, что мясо альбиноса святое, поедая его можно исцелиться от всех болезней. Чтобы избежать смертной казни за убийство ребенка, каннибалы начали отрубать детям конечности. Белая рука на черном рынке стоит пару тысяч долларов — наказание за это, если поймают, вполне сносное, зато жить можно безбедно пару лет.

На следующий день после разговора с Милой я купила билеты в Гвинея — Бисау.