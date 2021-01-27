Семак рассказал о травме Азмуна
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал про травму нападающего Сердара Азмуна, которую он получил в товарищеском матче с «Уралом» (3:2).
«Неприятный эпизод. Надеемся, что сложной травмы и перелома удастся избежать, — цитирует Семака сайт «Зенита». — Сейчас понятно, что это связка голеностопного сустава. Насколько серьезное повреждение, сможем сказать в ближайшие дни. Емельянов получил желтую карточку в этом эпизоде. Я еще не смотрел повтор, но, на мой взгляд, он потерял координацию, пытался сыграть в мяч, но не специально попал в ногу, которая уже стояла на земле. Это неприятный момент, такие чреваты серьезными травмами».
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая ЦСКА на 4 очка. «Урал» занимает 12-е место.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-01-27-sergey-semak-na-pervykh-sborakh-poluchili-neobkhodimuyu-nagruzku.htm
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