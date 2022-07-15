Семак о Бакаеве: «Надо доказывать, что он достоин играть в старте»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об игре новичка клуба Зелимхана Бакаева.

— Бакаев появился на 20-30 минут. Почему не выходит с первых минут? Это проклятье, которое его преследует с предыдущего клуба.

— На сегодняшний день играют те, кто сильней на этой позиции. Там есть Клаудиньо и Малком, играли они здорово. Надо доказывать, что он достоин играть в старте. Он старается, это видно. Все у него будет хорошо.

Во втором туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 22 июля.

«Химки» 24 июля на выезде у себя дома сыграют с «Нижним Новгородом».