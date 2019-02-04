22:38 | Футбол — РПЛ

Семак рассказал о повреждении Кузяева

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Главный тренер "Зенита"  Сергей Семак после ничьей с "Дюделанжем" (0:0) заявил, что рассчитывает на то, что повреждение хавбека Далера Кузяева не окажется серьезным. 26-летния полузащитник во время этой игры после подачи с фланга на большой скорости врезался в ограждение за воротами клуба из Люксембурга.

- К сожалению, он получил повреждение, - сказал Семак в интервью клубной пресс-службе. - У нас и Саша Ерохин не работает в общей группе, Олег Шатов получил повреждение, сейчас еще непонятно, что с Далером. Здесь у нас есть некоторые сложности. Будем смотреть и надеяться, что ничего серьезного с Далером не произошло, и он сможет принять участие в ближайшей игре и матче с "Фенербахче".

"Зенит" занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 34 очка после 17 туров. 

Зенит - Дюделанж

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-02-04-sergey-semak-igra-novichkov-ostavila-priyatnoe-vpechatlenie.htm

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