Семак рассказал о повреждении Кузяева

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после ничьей с "Дюделанжем" (0:0) заявил, что рассчитывает на то, что повреждение хавбека Далера Кузяева не окажется серьезным. 26-летния полузащитник во время этой игры после подачи с фланга на большой скорости врезался в ограждение за воротами клуба из Люксембурга.

- К сожалению, он получил повреждение, - сказал Семак в интервью клубной пресс-службе. - У нас и Саша Ерохин не работает в общей группе, Олег Шатов получил повреждение, сейчас еще непонятно, что с Далером. Здесь у нас есть некоторые сложности. Будем смотреть и надеяться, что ничего серьезного с Далером не произошло, и он сможет принять участие в ближайшей игре и матче с "Фенербахче".

"Зенит" занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 34 очка после 17 туров.

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