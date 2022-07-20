Семак рассказал, когда Иван Куарежма и Густаво Мантуан будут в заявке «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал, когда Иван Куарежма и Густаво Мантуан будут в заявке питерской команды.
— Когда Иван и Мантуан будут в заявке «Зенита»?
— Как и ожидалось, они приехали в середине июля. Ивану нужно просто войти в режим тренировок, а с Мантуаном ситуация сложнее — нужно понять, сколько ему еще времени понадобится для реабилитации. Для нашей обоймы это нормальное усиление.
— Как вы их оцениваете?
— Хорошо. Однозначно составят конкуренцию нашей обойме. Мантуану травмы мешали показать, на что он способен, хотя все юношеские сборные он прошел. Это позволяет нам надеяться на него. То же касается и Ивана — в «Коринтиансе» ему было сложно заиграть, а здесь посмотрим, будет ли он сильней.
Петербургский клуб пополнили два бразильских футболиста. Иван и Мантуан перешли в клуб на правах аренды в рамках двусторонней сделки с «Коринтиансом». В бразильский клуб перешел нападающий «Зенита» Юри Алберто.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Кр. Советов
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|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1