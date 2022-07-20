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Семак рассказал, когда Иван Куарежма и Густаво Мантуан будут в заявке «Зенита»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал, когда Иван Куарежма и Густаво Мантуан будут в заявке питерской команды.

— Когда Иван и Мантуан будут в заявке «Зенита»?
— Как и ожидалось, они приехали в середине июля. Ивану нужно просто войти в режим тренировок, а с Мантуаном ситуация сложнее — нужно понять, сколько ему еще времени понадобится для реабилитации. Для нашей обоймы это нормальное усиление.
— Как вы их оцениваете?
— Хорошо. Однозначно составят конкуренцию нашей обойме. Мантуану травмы мешали показать, на что он способен, хотя все юношеские сборные он прошел. Это позволяет нам надеяться на него. То же касается и Ивана — в «Коринтиансе» ему было сложно заиграть, а здесь посмотрим, будет ли он сильней.

Петербургский клуб пополнили два бразильских футболиста. Иван и Мантуан перешли в клуб на правах аренды в рамках двусторонней сделки с «Коринтиансом». В бразильский клуб перешел нападающий «Зенита» Юри Алберто.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Густаво Мантуан
Иван Куарежма
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