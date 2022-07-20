Семак рассказал, когда Иван Куарежма и Густаво Мантуан будут в заявке «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал, когда Иван Куарежма и Густаво Мантуан будут в заявке питерской команды.

— Когда Иван и Мантуан будут в заявке «Зенита»?

— Как и ожидалось, они приехали в середине июля. Ивану нужно просто войти в режим тренировок, а с Мантуаном ситуация сложнее — нужно понять, сколько ему еще времени понадобится для реабилитации. Для нашей обоймы это нормальное усиление.

— Как вы их оцениваете?

— Хорошо. Однозначно составят конкуренцию нашей обойме. Мантуану травмы мешали показать, на что он способен, хотя все юношеские сборные он прошел. Это позволяет нам надеяться на него. То же касается и Ивана — в «Коринтиансе» ему было сложно заиграть, а здесь посмотрим, будет ли он сильней.