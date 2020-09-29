Игра 9-го тура Тинькофф-РПЛ «Зенит» — «Уфа» (6:0) стала сотой для Сергея Семака в качестве главного тренера петербуржцев.

Первые матчи специалист провел в марте 2014 года против ЦСКА и дортмундской «Боруссии» в качестве исполняющего обязанности главного тренера. В мае 2018 года он был официально назначен на должность.

Под руководством Семака «Зенит» одержал 64 победы, 15 раз сыграл вничью, потерпел 21 поражение, забил 194 гола и пропустил 93. При нем команда выиграла два чемпионата, Кубок и Суперкубок России.

Семак — 11-й тренер, руководивший командой сто матчей. Рекорд принадлежит Юрию Морозову — 323 матча.

Полностью список тренеров выглядит следующим образом:

1. Юрий Морозов — 323 матча (121 победа / 92 ничьи / 110 поражений, голы 420-388)

2. Павел Садырин — 262 (125/56/81, 378-271)

3. Лучано Спаллетти — 184 (105/47/32, 325-176)

4. Герман Зонин — 162 (47/63/52, 177-192)

5. Властимил Петржела — 145 (73/41/31, 245-151)

6. Дик Адвокаат — 139 (68/42/29, 234-143)

7. Константин Лемешев — 127 (55/32/40, 193-190)

8. Евгений Елисеев — 126 (44/36/46, 169-159)

9. Вячеслав Мельников — 117 (53/29/35, 185-135)

10. Андре Виллаш-Боаш — 101 (62/20/19, 195-88)

11. Сергей Семак — 100 (64/15/21, 194-93)