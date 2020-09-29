Семак провел сотый матч во главе «Зенита», до Виллаш-Боаша — одна игра
Игра 9-го тура Тинькофф-РПЛ «Зенит» — «Уфа» (6:0) стала сотой для Сергея Семака в качестве главного тренера петербуржцев.
Первые матчи специалист провел в марте 2014 года против ЦСКА и дортмундской «Боруссии» в качестве исполняющего обязанности главного тренера. В мае 2018 года он был официально назначен на должность.
Под руководством Семака «Зенит» одержал 64 победы, 15 раз сыграл вничью, потерпел 21 поражение, забил 194 гола и пропустил 93. При нем команда выиграла два чемпионата, Кубок и Суперкубок России.
Семак — 11-й тренер, руководивший командой сто матчей. Рекорд принадлежит Юрию Морозову — 323 матча.
Полностью список тренеров выглядит следующим образом:
1. Юрий Морозов — 323 матча (121 победа / 92 ничьи / 110 поражений, голы 420-388)
2. Павел Садырин — 262 (125/56/81, 378-271)
3. Лучано Спаллетти — 184 (105/47/32, 325-176)
4. Герман Зонин — 162 (47/63/52, 177-192)
5. Властимил Петржела — 145 (73/41/31, 245-151)
6. Дик Адвокаат — 139 (68/42/29, 234-143)
7. Константин Лемешев — 127 (55/32/40, 193-190)
8. Евгений Елисеев — 126 (44/36/46, 169-159)
9. Вячеслав Мельников — 117 (53/29/35, 185-135)
10. Андре Виллаш-Боаш — 101 (62/20/19, 195-88)
11. Сергей Семак — 100 (64/15/21, 194-93)
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-09-28-sergey-semak-provel-100-y-match-v-kachestve-glavnogo-trenera-zenita.htm