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Сегодня, 11:28

Семак — об интересе к Гарре: «Весело, когда любого игрока пытаются привязать к «Зениту»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает об информации о возможном переходе в команду аргентинского нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

— Вы обрадовались, что на этот раз в сборные уехало не так много игроков?

— Не думаю, обрадовались мы или нет. Мы все время отталкиваемся от той ситуации, которая есть. По футболистам сборной России — есть главный тренер, который решает, кого и когда вызывать. Здесь нет ни радости, ни огорчения. Мы работаем в своем режиме.

— Как изменились «Крылья»?

— Изменилось одно — результат. В прошлом сезоне команда хорошо играла, создавала моменты, но попали в сложную психологическую ситуацию с точки зрения борьбы за выживание. И в этом сезоне команда играет так же, она любит играть через контратаки, нам нужно противодействовать им.

— По статистике «Крылья» больше всего забивают в первые 15 минут. Будете учитывать этот фактор?

— Тактический рисунок самарцев стабилен. Мы играем дома, преимущество позиционное будет у нас. Насколько мы сможем его реализовать, соблюсти баланс между обороной и атакой? В матче на Кубок мы хорошо справились с быстрыми атаками, но плохо со стандартными положениями.

— Есть информация, что «Зенит» интересуется Гарре. Что можете сказать об этом?

— Гарре — игрок талантливый. Может оказаться или нет, слухи не комментируем. Всегда весело, когда любого игрока пытаются привязать к «Зениту» в том или ином аспекте. Здесь комментария нет. Что касается слухов, то это достаточно странно.

Сергей Семак
ФК Зенит
Бенхамин Гарре
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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