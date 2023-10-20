Семак — об интересе к Гарре: «Весело, когда любого игрока пытаются привязать к «Зениту»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает об информации о возможном переходе в команду аргентинского нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.
— Вы обрадовались, что на этот раз в сборные уехало не так много игроков?
— Не думаю, обрадовались мы или нет. Мы все время отталкиваемся от той ситуации, которая есть. По футболистам сборной России — есть главный тренер, который решает, кого и когда вызывать. Здесь нет ни радости, ни огорчения. Мы работаем в своем режиме.
— Как изменились «Крылья»?
— Изменилось одно — результат. В прошлом сезоне команда хорошо играла, создавала моменты, но попали в сложную психологическую ситуацию с точки зрения борьбы за выживание. И в этом сезоне команда играет так же, она любит играть через контратаки, нам нужно противодействовать им.
— По статистике «Крылья» больше всего забивают в первые 15 минут. Будете учитывать этот фактор?
— Тактический рисунок самарцев стабилен. Мы играем дома, преимущество позиционное будет у нас. Насколько мы сможем его реализовать, соблюсти баланс между обороной и атакой? В матче на Кубок мы хорошо справились с быстрыми атаками, но плохо со стандартными положениями.
— Есть информация, что «Зенит» интересуется Гарре. Что можете сказать об этом?
— Гарре — игрок талантливый. Может оказаться или нет, слухи не комментируем. Всегда весело, когда любого игрока пытаются привязать к «Зениту» в том или ином аспекте. Здесь комментария нет. Что касается слухов, то это достаточно странно.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
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2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
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3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
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4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
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5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
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6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
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7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
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8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
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9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
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10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
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11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
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12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
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13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
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14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
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16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
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Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
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Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
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Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
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Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
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Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
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Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
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Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
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Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
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Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1