Семак — об интересе к Гарре: «Весело, когда любого игрока пытаются привязать к «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает об информации о возможном переходе в команду аргентинского нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

— Вы обрадовались, что на этот раз в сборные уехало не так много игроков?

— Не думаю, обрадовались мы или нет. Мы все время отталкиваемся от той ситуации, которая есть. По футболистам сборной России — есть главный тренер, который решает, кого и когда вызывать. Здесь нет ни радости, ни огорчения. Мы работаем в своем режиме.

— Как изменились «Крылья»?

— Изменилось одно — результат. В прошлом сезоне команда хорошо играла, создавала моменты, но попали в сложную психологическую ситуацию с точки зрения борьбы за выживание. И в этом сезоне команда играет так же, она любит играть через контратаки, нам нужно противодействовать им.

— По статистике «Крылья» больше всего забивают в первые 15 минут. Будете учитывать этот фактор?

— Тактический рисунок самарцев стабилен. Мы играем дома, преимущество позиционное будет у нас. Насколько мы сможем его реализовать, соблюсти баланс между обороной и атакой? В матче на Кубок мы хорошо справились с быстрыми атаками, но плохо со стандартными положениями.

— Есть информация, что «Зенит» интересуется Гарре. Что можете сказать об этом?

— Гарре — игрок талантливый. Может оказаться или нет, слухи не комментируем. Всегда весело, когда любого игрока пытаются привязать к «Зениту» в том или ином аспекте. Здесь комментария нет. Что касается слухов, то это достаточно странно.