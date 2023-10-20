Юран — о скандале 2003 года в «Спартаке»: «Ответственность за бромантан — на Чернышове»
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран, в 2003 году работавший помощником главного тренера «Спартака», в интервью «СЭ» высказал мнение о скандале с применением запрещенного вещества бромантана, из-за чего лидер команды Егор Титов получил годовую дисквалификацию.
— У вас же с Червиченко были нормальные отношения?
— Они такими и остались. В последний раз года два назад на «Спартаке» пересекались — посидели, повспоминали. Червиченко проверил и выяснил, что я ни в каких темных делишках замешан не был, будь то бромантан или непонятные трансферы, которые были в тот период. Изначально он думал, что я был в курсе и ему не донес.
Я обо всем этом узнал уже из прессы, и масштабы меня поразили. Спрашивал Чернышова: «Что это вообще было?» Нужно же четко понимать, какие последствия это несет для футболистов. Даже дисквалификация — это хоть и плохо, но ничто по сравнению со здоровьем. Вот это — главное.
— У вас есть четкое понимание, кто главный виновник в том массовом «кормлении» игроков «Спартака» запрещенным препаратом?
— В любом случае доктор без ведома главного тренера такое решение не примет. Сколько я работаю, для меня аксиома, что врач шагу не сделает без согласования с главным тренером. Так что ответственность всегда лежит на последнем. В данном случае — на Чернышове.
— У вас есть с ним какой-то контакт?
— Нет, мы закончили общение.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
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2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
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4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
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5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
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6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
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8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
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9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
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10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
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12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
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Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
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Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
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Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
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Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1