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Сегодня, 11:15

Юран — о скандале 2003 года в «Спартаке»: «Ответственность за бромантан — на Чернышове»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран, в 2003 году работавший помощником главного тренера «Спартака», в интервью «СЭ» высказал мнение о скандале с применением запрещенного вещества бромантана, из-за чего лидер команды Егор Титов получил годовую дисквалификацию.

— У вас же с Червиченко были нормальные отношения?

— Они такими и остались. В последний раз года два назад на «Спартаке» пересекались — посидели, повспоминали. Червиченко проверил и выяснил, что я ни в каких темных делишках замешан не был, будь то бромантан или непонятные трансферы, которые были в тот период. Изначально он думал, что я был в курсе и ему не донес.

Я обо всем этом узнал уже из прессы, и масштабы меня поразили. Спрашивал Чернышова: «Что это вообще было?» Нужно же четко понимать, какие последствия это несет для футболистов. Даже дисквалификация — это хоть и плохо, но ничто по сравнению со здоровьем. Вот это — главное.

— У вас есть четкое понимание, кто главный виновник в том массовом «кормлении» игроков «Спартака» запрещенным препаратом?

— В любом случае доктор без ведома главного тренера такое решение не примет. Сколько я работаю, для меня аксиома, что врач шагу не сделает без согласования с главным тренером. Так что ответственность всегда лежит на последнем. В данном случае — на Чернышове.

— У вас есть с ним какой-то контакт?

— Нет, мы закончили общение.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Сергей Юран. «На «живое место» Абаскаля не пойду, но стремлюсь работать в «Спартаке» или другом топ-клубе». Интервью Юрана перед матчем с красно-белыми

Сергей Юран
Футбол
ФК Спартак (Москва)
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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