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Сегодня, 11:30

Юран — об операции: «Вместо участия в матче памяти Цымбаларя удалял камень в почках»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал, как несколько недель назад внезапно был прооперирован.

— За вас многие поволновались, когда вместо участия в матче памяти Ильи Цымбаларя вы вдруг угодили в больницу на срочную операцию. Что случилось?

— Я очень хотел участвовать в этом матче, но обнаружили камень в почках, и понадобилось хирургическое вмешательство — лазером его было не раздробить. Очень расстроился, поскольку мы с Ильей дружили семьями, проводили вместе много времени вне футбола. И в нем тоже — он помогал мне в дубле «Спартака».

Когда открывали спартаковский стадион, его уже не было в живых, и на «Открытие Арене» еще до игры основы с «Црвеной Звездой» состоялся матч ветеранов, который мне, и не только мне, хотелось посвятить памяти Цымбаларя. Но руководство почему-то не согласилось. Но сам я тогда играл в футболке, на которой было написано: «Илья Цымбаларь, ты с нами!» А тут помешало вот такое обстоятельство...

— Вы провели в стационаре почти всю подготовку к следующему матчу с «Динамо», но на нем самом каким-то образом оказались на скамейке.

— Врачи накануне матча с «Динамо» сказали, что мне нервничать нельзя, но я ответил, что хорошо себя чувствую и беру ответственность на себя. Команда и так пять дней без меня готовилась, так что, и на игру теперь не приходить? Не могу сказать, что докторам это понравилось. Бумаг мне подписывать не пришлось, но врачи настоятельно рекомендовали мне не находиться на игре. Но в итоге мы нашли консенсус, ха-ха! И команда без меня поработала ответственно, сыграла на выезде с одним из тогдашних лидеров вничью, а по моментам могла и победить.

— Такая игра сказалась на здоровье благотворно? С тех пор все нормально?

— Да, все хорошо. Чтобы избегать таких вещей, раз в три месяца нужно делать УЗИ почек.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Сергей Юран. «На «живое место» Абаскаля не пойду, но стремлюсь работать в «Спартаке» или другом топ-клубе». Интервью Юрана перед матчем с красно-белыми

Сергей Юран
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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