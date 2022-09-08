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Сегодня, 11:17

Семак: «Статистика Мостового говорит о том, что он достоин играть в стартовом составе»

Семак оценил прогресс Мостового в «Зените»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» сергей Семак поделился мнением по поводу прогресса полузащитника Андрея Мостового. Он считает, что хавбек достоин играть в старте.

— В чем, на ваш взгляд, прибавил Андрей Мостовой?

— Он действительно прибавил. Стало больше правильных действий на поле. Он стал рациональнее играть. Его статистика говорит о том, что он достоин играть в стартовом составе. Есть куда двигаться и расти. Нужно работать дальше, чтобы реализовать весь талант и потенциал, который у него есть.

В 8 матчах РПЛ 24-летний Мостовой забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

После 8 туров чемпионата России «Зенит» с 20 очками идет на первом месте в турнирной таблице. 11 сентября питерцы проведут матч 9-го тура РПЛ против «Оренбурга». Начало — в 17.30 мск.

Андрей Мостовой
Сергей Семак
ФК Зенит
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
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Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

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