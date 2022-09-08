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Сегодня, 11:11

Дуглас Сантос рассказал о состоянии «Зенита» после матча со «Спартаком»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о настроении игроков команды после матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1) и сообщил об адаптации новичков Ивана Куарежмы и Густаво Мантуана.

— В каком состоянии команда после эмоционального матча со «Спартаком»?

— Настрой у нас всегда один. Мы каждую неделю настраиваемся на максимум, всегда стремимся к победе. И это не зависит от того, какой эмоциональной была игра на прошлой неделе.

— Следили за Лигой чемпионов?

— Футболисту всегда это интересно. А, во-вторых, это просто необходимо делать. Я всегда слежу, как действуют игроки на моей позиции. Всегда можно научиться чему-то новому.

— Как адаптируются Иван и Мантуан в команде?

— Иван и Мантуан больше адаптируются к новому для себя футболу. Российский футбол интенсивнее и агрессивнее по сравнению с бразильским. Весь тренерский штаб, игроки, все помогают в адаптации, чтобы они показывали максимум на поле.

После 8 туров чемпионата России «Зенит» с 20 очками идет на первом месте в турнирной таблице. 11 сентября питерцы проведут матч 9-го тура РПЛ против «Оренбурга». Начало — в 17.30 мск.

Дуглас Сантос
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Густаво Мантуан
Иван Куарежма
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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