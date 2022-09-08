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Сегодня, 11:22

Тренер «Зенита» Семак прокомментировал игру Сергеева и Кассьерры в этом сезоне

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру форвардов Ивана Сергеева и Матео Кассьеррры на старте сезона и ответил на вопрос о том, сможет ли Даниил Одоевский стать основным вратарем.

— Сергеев и Кассьерра не так много забивают на старте сезона. Не вспоминаете ли об Артеме Дзюбе?

— Наша игра — это результативность. Количество моментов, которые мы создаем, полностью устраивает нас. Но надо работать над реализацией. Нападающие? Главное, чтобы команда создавала моменты. И оба игрока создают их. В чемпионате они забили не так много, как хотелось бы, но это не проблема. Есть другие футболисты, которые действуют более результативно. Для уверенности хочется, чтобы забивали нападающие.

— Что вы думаете о номинации Сергеева на звание джентльмена года? Кого бы вы могли назвать самым большим джентльменом за карьеру?

— Я рад за Сергеева, он достоин этого звания. Он прошел очень сложный, но яркий путь через все лиги нашего чемпионата. При этом он остается скромным парнем. Думаю, он — тот игрок, на которого можно равняться. Иван заслуживает это звание, я очень рад за него. Надеюсь, он станет джентльменом года. Самый большой джентльмен? Вокруг меня было много игроков, не могу выделить одного. Многие ведут себя правильно на поле и за его пределами. Не могу выделить кого-то одного.

— Может ли Одоевский вновь стать основным вратарем?

— У нас очень хорошая конкуренция. Кержаков сейчас смотрится очень уверенно. Кто сильнее, то и играет. Михаил очень надежен сейчас, поэтому он начинает в стартовом составе. Что будет дальше — никто не знает.

Сергеев в 7 матчах РПЛ забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне, Кассьерра отметился двумя результативными передачами в 8 играх чемпионата.

11 сентября питерцы проведут матч 9-го тура РПЛ против «Оренбурга». Начало — в 17.30 мск.

Иван Сергеев
Матео Кассьерра
Сергей Семак
ФК Зенит
Даниил Одоевский
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
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 - : -
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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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