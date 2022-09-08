Тренер «Зенита» Семак прокомментировал игру Сергеева и Кассьерры в этом сезоне
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру форвардов Ивана Сергеева и Матео Кассьеррры на старте сезона и ответил на вопрос о том, сможет ли Даниил Одоевский стать основным вратарем.
— Сергеев и Кассьерра не так много забивают на старте сезона. Не вспоминаете ли об Артеме Дзюбе?
— Наша игра — это результативность. Количество моментов, которые мы создаем, полностью устраивает нас. Но надо работать над реализацией. Нападающие? Главное, чтобы команда создавала моменты. И оба игрока создают их. В чемпионате они забили не так много, как хотелось бы, но это не проблема. Есть другие футболисты, которые действуют более результативно. Для уверенности хочется, чтобы забивали нападающие.
— Что вы думаете о номинации Сергеева на звание джентльмена года? Кого бы вы могли назвать самым большим джентльменом за карьеру?
— Я рад за Сергеева, он достоин этого звания. Он прошел очень сложный, но яркий путь через все лиги нашего чемпионата. При этом он остается скромным парнем. Думаю, он — тот игрок, на которого можно равняться. Иван заслуживает это звание, я очень рад за него. Надеюсь, он станет джентльменом года. Самый большой джентльмен? Вокруг меня было много игроков, не могу выделить одного. Многие ведут себя правильно на поле и за его пределами. Не могу выделить кого-то одного.
— Может ли Одоевский вновь стать основным вратарем?
— У нас очень хорошая конкуренция. Кержаков сейчас смотрится очень уверенно. Кто сильнее, то и играет. Михаил очень надежен сейчас, поэтому он начинает в стартовом составе. Что будет дальше — никто не знает.
Сергеев в 7 матчах РПЛ забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне, Кассьерра отметился двумя результативными передачами в 8 играх чемпионата.
11 сентября питерцы проведут матч 9-го тура РПЛ против «Оренбурга». Начало — в 17.30 мск.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1