Семак не знает, почему Бакаев не принял участия в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) ответил на вопрос об отсутствии в составе подмосковной команды полузащитника Зелимхана Бакаева.

Арендованный у петербургского клуба игрок не попал в заявку «Химок» на игру.

Ранее генеральный директор подмосковного клуба Николай Оленев заявил, что арендованный у «Зенита» россиянин пропустит матч из-за недомогания. Имеющий отношение к «Химкам» бизнесмен Туфан Садыгов рассказал, что тренерский штаб решил поберечь игрока в данной встрече.

В свою очередь Бакаев заявил, что ему не разрешили участвовать в игре.

«Про Бакаева нужно спрашивать у руководства. Я не владею информацией», — сказал Семак.

28-летний Бакаев перешел в «Химки» из «Зенита» на правах аренды этим летом. В текущем сезоне игрок провел за красно-черных 3 матча и забил 1 гол.