Семак назвал главные проблемы российского футбольного бизнеса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился своей точкой зрения относительно того, как развивается российский футбол и что нужно делать для его прогресса и выхода на новый уровень.

— Теоретически футбол может быть в России бизнесом, но для минимального количества клубов. В любом бизнесе нужно понимать, за счет чего этот бизнес будет жить. В футболе это — телевидение, болельщики, отчисления за участие в еврокубках. Болельщиков отметаем сразу, за исключением нескольких городов, где высокая посещаемость. У той же «Уфы» при средней посещаемости 3-4 тысячи человек только коммунальные расходы на содержание стадиона будут выше дохода от покупки билетов. У нас есть всего 3-4 команды, которые могут позволить себе зарабатывать на болельщиках, — приводит слова Семака «Фонтанка».

Ситуация с телевидением в России — это полный провал, потому что российский футбол получает от телевидения копейки по сравнению с другими странами, где это главный источник дохода футбольных клубов. В некоторых европейских лигах есть такое правило: когда команда вылетает в низший дивизион, она получает компенсацию, некий «парашют». В Англии это, кажется, 100 млн евро. Почему? Потому что в высшей лиге зарплаты футболистов одни. Вылетая, естественно, команда уже не может их содержать. Поэтому им выплачивают определенные суммы, чтобы за год разобраться с контрактами высокооплачиваемых игроков. У нас на все 16 команд всего 10 млн идет по контракту с телевидением. Это не покрывает даже часть расходов. Самый серьезный заработок в России — это выступление в еврокубках. «Зенит» в этом году заработал около 50 млн евро за выступление в Лиге чемпионов. Естественно, это очень серьезные деньги, на которые может жить команда. Других пополнений бюджета очень мало. Экономическая составляющая сейчас не действует, поэтому футбол в большей степени дотационный.

Вариантов выхода из этой ситуации два. Первый — государство должно полностью уйти из спорта. В этом случае мы увидим в краткосрочной перспективе падение футбола. Но постепенно мы выйдем на какой-то баланс по зарплатам и узнаем, сколько наш футбол стоит по-настоящему.

За последние лет десять ситуация с зарплатами сильно изменилась. Уровень игроков, которые к нам приезжают, уже не так высок, как это было раньше. Это связано с тем, что в первой пятерке футбольных держав огромные телевизионные деньги, которые позволяют платить зарплаты в несколько раз выше, чем в России. Из-за этого сейчас уже трудно представить игроков уровня Халка или Витселя, которые бы в расцвете сил выбрали для продолжения карьеры Россию. Ни одна российская команда не потянет этих сумм. Тот же Витсель из Китая поехал в дортмундскую «Боруссию», а не в «Зенит», потому что там ему предложили в два раза больше, чем в Петербурге. У нас цены немного просели, а в Европе, наоборот, выросли. Путь России — это приглашать игроков на вырост, чтобы они потом могли уехать в более сильные чемпионаты. Тогда нам удастся соблюсти и спортивную составляющую, и финансовую.