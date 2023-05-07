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Селюк считает, что «Локомотив» обыграет «Сочи»

Мария Гусева
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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи».

«Сочи» немного поплыли. Нобоа 38 лет. Он хороший футболист, дает передачи, но возраст берет свое, и скорости уже не те, — цитирует Metaratings.ru Селюка. — Жоазиньо еще. А в «Локомотиве» наоборот, все бегут, ну, кроме Дзюбы. Но Дзюба ведет за собой молодежь, мотивирует и помогает им. Плюс Артем — высокий мощный нападающий, каких мало в принципе. Таких центрфорвардов — Дзюба, Конате, Кордоба — три человека. Остальные немного другого плана. Эти могут и головой сыграть. Комличенко, по идее, должен был быть таким форвардом, но он выбрал путь — падать сразу. «Локомотив» выиграет, а счет в матчах каждый раз угадывать невозможно".

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Сочи» располагается на 9-й строчке — 34 очка.

Матч «Локомотив» — «Сочи» пройдет завтра, 8 мая. Начало встречи — 17.00 мск.

Источник: Metaratings.ru
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Дмитрий Селюк
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3
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4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
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 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
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 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
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 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
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13
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